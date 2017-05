Colisão entre dois caminhões deixa uma pessoa ferida na BB-163

Na manhã de hoje (23) na BR-163, saída para São Paulo aconteceu uma colisão entre dois caminhões, que deixou uma vítima presa às ferragens. Houve princípio de incêndio em um dos veículos, que foi controlado.

O acidente aconteceu em frente à base da CCR MS Via. De acordo com as testemunhas que estavam no local, um veículo da CCR fazia a medição na pista, que não estava sinalizada, quando um dos caminhões que trafegava sentido São Paulo/ Cuiabá avistou o carro e para evitar a colisão jogou o caminhão para o acostamento.

Ao realizar a manobra, o motorista do caminhão identificado como, Júnior Henrique de 27 anos, foi para o acostamento momento em que o outro motorista fez a mesma manobra colidindo frontalmente.

A carreta conduzida por Júnior estava carregada de 27 toneladas de carvão de petróleo e ele não teve ferimentos. Contudo o motorista identificado como Everton Welzer de 26 anos ficou preso nas ferragens e o caminhão teve princípio de incêndio, que foi controlado.

O motorista Everton Welzer foi socorrido e levado a Santa Casa. Até o momento não há informação sobre o seu estado de saúde.

Comentários