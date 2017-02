Colisão entre ônibus e Motociclista na Capital

Motociclista ficou gravemente ferido depois de colidir com ônibus, ontem 05/02 no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena, centro de Campo Grande. O coletivo fazia a linha União/Oliveira e transportava três pessoas, motorista e dois passageiros que não se feriram.

O Condutor da Motocicleta Maicon Roberto Dias, de 26 anos, pilotava uma CB 300 pela avenida, quando segundo testemunhas, avançou o sinal vermelho e atingiu a lateral do ônibus que subia pela Rui Barbosa.

Relatos de testemunha é que o ônibus transitava em velocidade normal, quando o motociclista avançou o sinal proibido.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros com suspeita de traumatismo craniano e fratura na perna direita e encaminhada para a Santa Casa.

A Polícia de Trânsito esteve no local, informou que o condutor era habilitado, e a moto está com os documentos em dia.

A empresa do Consórcio Guaicurus informou que o motorista é profissional e antigo na empresa e possui bastante experiência. O Motorista do ônibus permaneceu no local e prestou auxílio a vítima.

Fotos do Acidente abaixo:

