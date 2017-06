Colisão entre picape e celta deixa trânsito congestionado na avenida Afonso Pena

No cruzamento da Afonso Pena com a Guia Lopes, no centro da Capital deixou uma mulher ferida após uma colisão entre uma picape Tower e um Celta na tarde de hoje (01).

De acordo com o condutor do Towner, Jair Soares de 37 anos, ambos os veículos seguiam pela Afonso Pena, quando o semáforo do cruzamento sinalizou amarelo e a condutora do Celta freou bruscamente.

O condutor que ‘bateu’ atrás ‘sinalizou’ que “tentei frear, mas deu tempo. A princípio, me desesperei, pois vi uma cadeirinha e não ouvi choro de criança, pensei no pior, mas por sorte não tinha um bebê no veículo”. O condutor que não possui seguro e estima um prejuízo maior que R$ 5mil.

A picape era ocupada pelo condutor e um adolescente de 17 anos, que não se feriram. A condutora do Celta estava sozinha e foi levada à Santa Casa reclamando de dores na coluna.

Comentários