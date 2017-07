Colisão no macroanel da Capital causa incêndio

Aconteceu agora a pouco uma colisão na BR-163 seguido de incêndio que envolveu duas carretas e um caminhão.

A colisão aconteceu hoje (13) no macroanel na saída de Campo Grande para São Paulo.

Informações iniciais indicam que houve colisão frontal entre os veículos e posteriormente chamas se espalharam pelos veículos.

Testemunhas afirmam que vários veículos estavam parados na BR onde a concessionária CCR MSVia faz obras de duplicação. Motorista de uma carreta bitrem não teria visto sinalização e acabou atingido outras duas carretas, que atingiram um carro de passeio e, por último, um caminhão de médio porte.

Após o engavetamento, as carretas incendiaram e o motorista que provavelmente provocou o acidente morreu carbonizado. A segunda vítima também morta no incêndio era motorista do carro de passeio, que ficou totalmente destruído ao ser “esmagado” entre os carros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há mais vítimas no carro de passeio.

Congestionamento é registrado nos dois sentidos da rodovia e várias equipes de socorro combatem o incêndio nos veículos.

Comentários