Com a presença de secretária estadual, Eduardo Rocha entrega equipamentos em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (21), o deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, estará em Três Lagoas, para entregar equipamentos à Secretária Municipal de Assistência Social da cidade.

O evento será às 10h, na sede da secretaria, com a presença da secretária de Estado de Diretios Humanos, Assitência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro, que esteve no gabinete do parlamentar, nessa quarta-feira, para acertar os detalhes do ato e confirmar sua presença.

A destinação é referente a emenda do ano de 2015, que na época foi destinada conjuntamente por Rocha e o então deputado Angelo Guerreiro, hoje prefeito de Três Lagoas.

Tais equipamentos haviam sido entregues para o Centro Recuperacional Nazareno, que encerrou suas atividades. Desta forma, Rocha solicitou que fosse destinado para a prefeitura, o que será oficializado nesta sexta.

Serão entregues uma serra esquadrejadeira Verry JR, com motor; uma plaina Dewalt; uma desempenadeira Baldan, com motor; uma Tupia, com motor; uma parafusadeira elétrica; uma furadeira elétrica; uma lixadeira orbital TYI; uma serra Tico; um compressor Chiaperini; uma motoesmeril; três caçarola ; uma panela de pressão; um picador de legumes; um liquidificador; um extrator de suco; um congelador horizontal; um amplificador de potência; uma mesa de som; um microfone com fio; uma esmerilhadeira; uma furadeira de bancada; uma serra policorte; uma mascara; um motoesmeril; um torno de bancada; uma máquina de solda; uma furadeira de impacto; 12 caixas de som e um microcomputador.

A secretaria onde será realizada a entrega fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, 1622.

