Com candidato único, Assomasul vai eleger novo presidente segunda-feira

Com candidato único, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a eleição para a escolha do próximo presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) será na próxima segunda-feira (16), das 7h às 17h, disse há pouco o diretor-executivo da entidade, Alan Monteiro.

Caravina, que em outubro de 2016 foi reeleito prefeito de Bataguassu com 58,61% dos votos válidos, irá substituir o prefeito de Nova Alvorada do Sul, Juvenal Neto, também do PSDB.

Além de Caravina, os prefeitos de Coxim, Aluísio São José (PSB), de Figueirão, Rogério Rosalin (PSB), e de Jateí, Eraldo Leite (PSDB), também manifestaram interesse em concorrer ao cargo de presidente da Assomasul.

No entanto, segundo Alan Monteiro, prevaleceu o consenso por chapa única em torno do nome do prefeito de Bataguassu. “Será uma eleição por maioria simples e os eleitores são os prefeitos dos 79 municípios do Estado”, ressaltou.

A votação que, além do novo presidente da Assomasul, elegerá também os demais cargos da diretoria e o Conselho Fiscal, ocorrerá na sede da entidade, em Campo Grande. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 01 de fevereiro.

Fonte: Campo Grande News

Comentários