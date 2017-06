Com emenda de Tereza Cristina Aquidauana e Coxim irão receber recurso para asfalto

A deputada federal Tereza Cristina assinou na segunda-feira (19) ordem de serviço com o Governo do Estado garantindo assim, quase R$ 2 milhões para obras de pavimentação e drenagem nos municípios de Aquidauana e Coxim.

As emendas são essenciais para os municípios na opinião da deputada. “Este dinheiro irriga a economia das cidades, traz mais emprego para as regiões e a benfeitoria que o prefeito tanto precisa. Asfalto é sempre um antigo anseio de moradores, que há anos sofrem com os problemas como o barro e a poeira, provocados pela falta de infraestrutura urbana e quer que este benefício chegue a sua porta”, avaliou Tereza Cristina.

A parlamentar ainda lembra que o recurso, vindo das emendas impositivas de 2015, será somado aos valores de emendas de 2016 e 2017, já empenhadas pelo Governo Federal e que Mato Grosso do Sul ainda terá mais um valor de emenda extra conseguida pela deputada junto ao Governo Federal.

“Hoje tivemos a notícia de que mais R$ 3 milhões virão para Mato Grosso do Sul vindo de emendas extras ao Orçamento através do Ministério das Cidades e que vamos destinar a obras de pavimentação asfáltica e drenagem”, contou a deputada.

A União destinou em 2015, por meio do Ministério das Cidades, mais de R$ 24 milhões em recursos federais para Mato Grosso do Sul. Acrescidos da contrapartida estadual, os contratos ultrapassam R$ 29 milhões e beneficiam 24 municípios. Do total do recurso, parte é originário de emendas parlamentares federais apresentadas junto ao Ministério das Cidades no ano de 2015 pelos deputados do Estado.

