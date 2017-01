Com expectativa de safra recorde, colheita de soja inicia em MS

Lançamento oficial será no próximo dia 25, mas 15% da área plantada no Estado já pode ser colhida

Cerca de 15% da área plantada de soja em Mato Grosso do Sul já está pronta para a colheita e outros 85% estão em fase de desenvolvimento, segundo levantamento do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio). A safra de soja 2016/2017 começa a ser colhida oficialmente no próximo dia 25, em Ponta Porã.

O levantamento, divulgado nesta sexta-feira (20) aponta ainda aumento de área plantada de aproximadamente 2,4% na safra 2016/2017, comparada à safra 2015/2016, passando de 2,46 milhões de hectares na safra anterior, para 2,525 milhões de hectares semeados na safra atual.

Já a produtividade, segundo o Siga MS, deve passar dos 7,601 milhões de toneladas da safra anterior, para 7,787 milhões na safra 2016/2017, o que representa aumento de 2,4% na produção. A expectativa de colheita é de 51,5 sacas do grão por hectare.

Durante abertura da Showtec, em Maracaju – distante 160 km de Campo Grande, o presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja) Cristiano Bortolotto, afirmou que a safra 2016/2017 será recorde.

“A agricultura é responsável por 46% do valor da produção em MS e teremos safra recorde de cerca de 7,8 milhões de toneladas de soja graças ao trabalho da pesquisa que leva inovação ao produtor”, destacou Bortolotto.

Mesmo com o início da colheita previsto para o dia 25, em algumas regiões, as máquinas já trabalham em pequenas áreas para a colheita, mas o grande volume de grãos produzido em terras sul-mato-grossenses deve ser retirado das lavouras a partir da data prevista.

A colheita ainda é pouco expressiva e pontual nos municípios de Costa Rica, Douradina, Dourados, Itaporã, Itaquiraí, Maracaju, Mundo Novo, Sete Quedas e Tacuru.

Fonte: Campo Grande News

