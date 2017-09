Com governador, Eduardo Rocha participa de lançamento da Semana da Pessoa Idosa

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, participou na manhã desta terça-feira (26), do lançamento da Semana da Pessoa Idosa e também Jogos da Melhor Idade, juntamente com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, do PSDB.

Na ocasião, o chefe do executivo entregou para Casa de Leis, o projeto que prevê a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI), para apreciação dos parlamentares. Além de Rocha, outros deputados estiveram presentes no evento, assim como o presidente, peemedebista Junior Mochi.

O FEDPI será vinculado ao órgão gestor estadual responsável pela política pública para a pessoa idosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) que fará a gestão dos recursos e sua utilização passará pela aprovação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI). A previsão orçamentária anual de 2018 prevê receita de R$ 4 milhões.

A Semana do Idoso, acontece anualmente de 25 de setembro a 1º de outubro, realizada pelo Governo de MS por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). O objetivo é estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor idade; conscientizar o idoso e a sociedade sobre a sua importância.

