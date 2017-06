Com investigação no STJ, Reinaldo tenta impedir início de investigação do caso JBS

A defesa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrou com pedido no STJ para tentar impedir início de investigação. Enquanto o STF não decidir sobre a petição requerendo a punição dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a nulidade da delação dos empresários e a troca de relator do caso, hoje nas mãos do ministro Edson Fachin.

Edson Fachin, ministro relator da Lava Jato no STF, está sendo questionado por estar deliberando sobre as delações dos donos da JBS. O despacho do ministro foi levar o pedido de Azambuja para o plenário do Supremo. Não há data ainda para a petição ser apreciada pelos demais ministros.

Guilherme Passarelli, advogado do chefe do Executivo estadual relatou que “agora resta aguardar as decisões dos juízes. Neste novo pedido encaminhado ao STJ, a argumentação serve também para definir quem vai seguir adiante com a apuração dos fatos”.

A ministra Laurita Vaz está com a decisão sobre aguardar ou não a posição do STF que está nas mãos da presidente do STJ. A defesa explica que não há previsão de data para a apreciação do pedido.

