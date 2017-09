Com ‘Lojinha do Bem’, Coronel David leva alegria às famílias da APAE de Guia Lopes

A ‘Lojinha do Bem’ não para e dessa vez chegou ao município de Guia Lopes da Laguna na última quarta-feira (13), levando dignidade, solidariedade e carinho às famílias da APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) do município.

Dona Cenira Aparecida, 74 anos não perdeu a oportunidade e visitou a Lojinha, onde encontrou tudo que queria, desde sapatos, até brinquedos para as crianças. “É uma iniciativa muito legal e o Coronel David, a Laura e toda equipe de voluntários estão de parabéns em trazer para nossa cidade produtos, roupas, calçados que estão em ótimo estado para pessoas que não tem condições de comprar, pois os gastos com os filhos aqui da Apae são grandes”, disse a moradora.

Já dona Cristina Alvarenga chegou logo no início da tarde, pegou seu “dinheirinho” e procurou roupas e sapatos para ir à igreja. “As roupas estão ótimas, os produtos são de qualidade e a oportunidade é única. Todos estão de parabéns pela organização e pela iniciativa de trazer o bem para o cidadão que mais precisa. Todos estão felizes com o Coronel David por isso”, comentou Cristina.

A presidente da APAE, Laura Ramires ressaltou a importância da parceria com o Coronel David ao trazer a Lojinha do Bem para a instituição. “É uma alegria muito grande receber a Lojinha do Bem aqui na nossa Apae de Guia Lopes, a Casa está cheia, as famílias estão felizes e vão poder levar os produtos que estão em ótimo estado. O deputado está de parabéns pela oportunidade e espero que a Lojinha volte muitas vezes”, disse Laura.

No final do evento, as famílias da Apae concorreram a uma cesta básica e dona Cenira Aparecida saiu ainda mais feliz ao ser sorteada e levar uma cesta de alimentos completa para sua família.

