Com mais de 500 tecnologias, Showtec começa nesta quarta em MS

Feira abre calendário de eventos do agronegócio no Brasil.

Evento é promovido em Maracaju, polo da agricultura de MS.

Com mais de 120 expositores e apresentação de 500 tecnologias para a agropecuária, será aberta nesta quarta-feira (18), em Maracaju, a 157 quilômetros de Campo Grande, o Showtec 2017. O evento é uma das maiores feiras voltadas para o setor no país e abre o calendário de eventos do agronegócio no Brasil, ocorre até o dia 20 e a entrada é gratuita.

Com área de 120 mil metros quadrados, a feira, que é promovida pela Fundação MS, apresenta uma programação recheada de novidades, com exposições, palestras com informações técnicas atualizadas e debates sobre os desafios do agro para este ano. Haverá também visitas a campo, onde o participante terá acesso a técnicas de manejo.

“As informações técnicas, palestras, exposições, bem como mostras de sistemas produtivos são apresentadas aos participantes para que eles possam aplicar tais conhecimentos em suas atividades”, destaca o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, que enfatiza a importância do acesso dos produtores rurais às últimas novidades do mercado agrícola.

Conforme o presidente, a contribuição do agronegócio para a economia brasileira é feita graças à evolução do setor, por meio das constantes pesquisas realizadas. “Nossa missão é transferir conhecimento, por meio de parcerias com diversas instituições de pesquisa, desenvolvendo novas alternativas para que o produtor leve ao campo a tecnologia que melhor se adapta com as condições de solo, clima e em respeito ao meio ambiente”, observa.

A programação traz importantes temas, entre eles, manejo de pastagens para aumento da produção bovina, bem estar animal, construção do solo para máxima produtividade, estruturação física do solo, sanidade, qualidade do solo, melhoramento genético, integração e sucessão familiar, entre outros.

Mantendo a tradição, o evento irá abordar, ainda, sobre os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados para a agricultura. No dia 19, haverá visita ao campo, onde serão apresentados os efeitos de espécies vegetais na estrutura do solo por meio de uma trincheira com mais de 50 m² aberta em plena feira. Já no dia 20, a visita abordará amostragem e identificação de insetos agrícolas e eficiência de biotecnologia em milho.

Nos três dias de evento, das 8h às 17h, o público terá a oportunidade prestigiar o projeto Cão Pastor, onde é realizada uma apresentação de pastoreio de ovelhas com cães da raça Border Collie.

Simultaneamente, será feita uma mostra de tecnologias para pequenos negócios rurais, com cultivos de hortaliças, avicultura, plasticultura, preparo de insumos orgânicos, processo e colheita, higienização, seleção e classificação de hortaliças e assistência técnica.

Outro destaque do evento é o I Encontro de Jovens da Agropecuária, organizado pela MNP Jovem, que será realizado no dia 18. Entre os temas que serão abordados no encontro, estão: Como ser protagonista no futuro do agronegócio; O papel da juventude nos negócios tradicionais e, por fim, um painel de profissões para traçar o perfil desejado pelo mercado de trabalho.

A programação completa do evento já está disponível no site www.portalshowtec.com.br.

