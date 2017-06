Com pressa de ‘salvar’ Azambuja antes das eleições governistas tem presa na conclusão da CPI

A Assembleia Legislativa está de olho em 2018 e por isso está com pressa na investigação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Como todas as principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, potenciais pré-candidatos a governador foram abatidos com a denúncia de envolvimento em esquema de propinas da JBS, da Odebrecht, da Lama Asfáltica, da Lava Jato, de curtumes e outros frigoríficos, não sobrando quase ninguém para sucessão estadual.

Wesley Batista, dono da JBS acusou o então governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja em conversa com procuradores da República da força-tarefa da Lava Jato, de cobrar R$ 10 milhões de propina em troca de incentivos fiscais. O governador negou com veemência a acusação e disse ser vítima de retaliação por não renovar acordos com a JBS.

O Governador Azambuja considera frágil a acusação por falta de provas diante disso o governador espera a conclusão até o fim do ano do relatório das investigações da CPI.

A estrela principal petista o ex-governador e deputado federal Orcírio dos Santos, mas conhecido como Zeca do PT também é alvo da força-tarefa da Lava Jato com as delações do dono da JBS, Wesley Batista, e do então executivo da empresa, Ricardo Saud.

Comentários