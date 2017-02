Com renovação de convênio, Santa Casa volta a atender clientes Unimed

Com a assinatura do convênio entre as duas instituições nesta sexta-feira (10), a Santa Casa de Campo Grande voltou a atender os clientes da operadora de planos de saúde Unimed. O início do atendimento foi no sábado (11) e é feito pelo Prontomed, porta de acesso particular da Santa Casa aos serviços de saúde.

Depois de três meses de negociação entre as equipes das duas instituições, os clientes da Unimed passam a receber o pronto atendimento para urgências e emergências com acesso ao que há de melhor no atendimento particular do hospital. Fica à disposição dos mesmos toda a estrutura modernizada recentemente como, laboratório de análises clínicas novo e moderno, centro cirúrgico inteiramente renovado, além dos ambulatórios e enfermarias de primeira qualidade existentes no Prontomed.

Sendo o caso, pacientes do plano também terão acesso à internação em ambientes novos como a Ala A do quarto andar, que conta hoje com infraestrura nova e serviço de hotelaria de alta qualidade, ou alas ainda não reformadas, mas que foram reestruturadas para o atendimento até que termine as reformas das que virão suprir o serviço brevemente.

No Prontomed os pacientes têm uma vasta infra-estrutura a seu dispor, composta por 27 leitos divididos em dois leitos de emergência para adultos, um leito de emergência pediátrico, 15 leitos de observação para adultos e sete pediátricos, além de três leitos de retaguarda para pacientes que necessitem de acompanhamento mais intensivo. O local é também o único pronto atendimento local que conta com dois leitos de isolamento na própria unidade.

Para os clientes da Unimed fica a tranquilidade de poder contar com um serviço 24h em todas as especialidades, incluídas pediatria e ortopedia, que são difíceis de encontrar na Capital. O contrato anterior entre as instituições fora firmado 12 anos atrás e não contemplava mais o atendimento inicial, restringindo-se às internações.

Um parque tecnológico de última geração fica à disposição dos pacientes, que poderão contar com completo amparo de especialistas e serviços de diagnósticos como exames Laboratoriais, Raio-x, Tomografia Computadorizada, Endoscopia, Exames Cardiológicos, Ultrassom, entre outros.

Após três meses de ampla negociação entre as equipes do Hospital e equipes de negócio da Operadora Unimed, as relações comerciais foram restabelecidas em sua totalidade, favorecendo os usuários do plano de saúde.

Uma nova ampliação está sendo feita e trará novos pontos exclusivos para atendimento de convênios e particulares. O Prontomed fica localizado na rua 13 de maio. Mais informações pelos telefones: 3322-4234/4172/4173.

