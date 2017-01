Com saída de deputados PT pode ser desmontado no Estado

O Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul (PT) com a saída de alguns deputados estaduais e um federal para outros partidos, pode ser desmontado.

A expressão de hoje no Estado é o ex-governador e deputado federal José Orcírio dos Santos. Contudo até ele teria sido sonhado pra a troca de partido, do PT para PDT. Contudo deve permanecer para retornar o espólio de agremiação com o desligamento do senador casado Delcídio do Amaral.

Cabo Almi, deputado estadual estaria hoje com o pé dentro do PSD partido este do perfeito da capital Marcos Trad. As conversas políticas com o parlamentar estão avançando para entendimento. . O problema é arrumar brecha para trocar de partido sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.

Calmo Almi sempre criticou os erros do PT. Escândalos de corrupção e a prisão da cúpula do partido abalaram a credibilidade do petismo no País. No Estado do Mato Grosso do Sul não foi diferente. Em conseqüência do desgaste da imagem do partido não elegeram nenhum prefeito nas eleições do ano passado.

Alguns petistas disputaram as eleições por outros partidos para não carregarem a mancha dos escândalos. É o caso do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira. Ele migrou para o principal rival do PT em nível nacional, o PSDB, de olho na prefeitura. E saiu vencedor sobre o então prefeito Paulo Duarte, outro que trocou o PT pelo PDT.

