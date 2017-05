Com salários atrasados, funcionários da Simasul fazem protesto em Aquidauana

Hoje pela manhã, cerca de 100 trabalhadores da empresa Simasul Siderurgia em Aquidauana fizeram um protesto em frente à empresa.

A manifestação é por causa do atraso de 6 meses no pagamento dos salários. “A maioria dos trabalhadores está sem receber um centavo desde o final do ano passado, muitos estão passando fome junto com as famílias”, afirma Robson Fernandes Nogueira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Siderúrgicas de MS.

Robson diz que o problema teve início há 2 anos. “A Simasul começou a atrasar salários e simplesmente de lá pra cá não tem entregue a cesta básica, uma obrigação que consta na Convenção Coletiva. Além disso, a empresa não cumpriu com o acordo de conceder reajustes na data-base em 2015 e 2016. Com isso, os salários estão defasados em cerca de 20%”, explica Robson.

O Sindicato tentou nos últimos 2 anos vários acordos para resolver a situação, mas nenhum foi cumprido pela empresa. A saída foi ajuizar uma ação coletiva na justiça do trabalho, mas até agora a justiça não se manifestou. “No protesto desta quarta-feira, vamos também fazer uma passeata até o Fórum da cidade para pedir à justiça mais agilidade para resolver a situação dos trabalhadores”, diz Robson.

Por causa do atraso de pagamento, nos últimos 6 meses cerca de 80 trabalhadores pediram demissão da empresa.

Comentários