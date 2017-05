Começa hoje saque de contas inativas do FGTS para nascidos entre junho e agosto

Começa hoje (12) o pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto.

A partir desta sexta-feira, 7,6 milhões de pessoas estão aptas a sacar quase R$ 11 bilhões.

Todas as agências do banco abrirão duas horas mais cedo exclusivamente para esclarecer dúvidas e atender trabalhadores que pretendem sacar os recursos, explicou no início da semana a vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa, Deusdina dos Reis Pereira.

Nas próximas segunda (15) e terça-feira (16), todas as agências também abrirão duas horas antes do horário comercial comum. As lotéricas vão funcionar em horário normal.

