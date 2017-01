Comerciantes pedem semáforo após acidente em que carro invadiu loja

Após acidente em que um carro invadiu uma loja de autopeças, na noite de ontem (17), na Avenida das Bandeiras com a Rua Texaco, no Bairro Jóquei Clube, em Campo Grande, comerciantes solicitam semáforo no cruzamento.

O acidente foi no sentido Bairro/Centro e envolveu dois carros e uma motocicleta. O condutor de um Toyota Etios seguia na via, quando teria sido fechado por um automóvel. Ele, então, perdeu o controle da direção, bateu em uma motocicleta e invadiu a entrada da loja. O motociclista ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.

O comerciante Edcarlos Pascoal, 30 anos, proprietário da autopeças atingida, não soube dizer como ocorreu o acidente. Ele foi avisado da situação e chegou ao local por volta das 22h30 depois que já havia ocorrido a colisão. “O motorista disse que o carro dele tem seguro e que vai cobrir todos os estragos da loja”, diz.

Os acidentes são constantes na região, segundo Edney Akamine, 39 anos. Na via, a velocidade permitida é de 40 km/hora, mas a maioria dos motoristas não respeitam. Apesar da avenida ser bem sinalizada, os comerciantes solicitam mais um semáforo no cruzamento onde ocorreu o acidente ontem.

