Comerciários de MS comemoram o êxito das manifestações em Brasília

Comerciários de Mato Grosso do Sul, que lotaram um dos 38 ônibus da caravana do Estado a Brasília, comemoram o êxito das manifestações contra as reformas previdenciária e trabalhista realizadas na capital federal na semana passada. Eles também afirmam que novas investidas semelhantes poderão ser novamente adotadas pela categoria, contra as reformas que estão em curso no Congresso Nacional.

Pedro Lima, presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços – Fetracom/MS e presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Dourados disse que apesar da presença de vândalos entre os mais de 200 mil manifestantes, que promoveram quebra-quebra em órgãos e patrimônios públicos, o resultado da manifestação foi considerado positivo, “pois mostrou para o Governo e lideranças do legislativo (deputados federais e senadores) que o povo brasileiro não aceita as reformas como estão sendo feitas, sem a participação popular e o que é pior, em detrimento dos interesses do trabalhador brasileiro”, afirmou.

“Não temos dúvida de que essa manifestação nesse histórico dia 24 de maio foi decisivo para dar um novo rumo às reformas, de forma que o trabalhador não pague essa conta”, afirmou Clodoaldo Fernandes Alves, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Maracaju, também presente na caravana, juntamente com outras lideranças dos comerciários da capital e interior do Estado.

Idelmar da Mota Lima, presidente do Sindicato dos Comerciários de Campo Grande e da Força Sindical/MS, também presente na manifestação, também acredita no poder da força popular para influenciar o governo a tomar medidas coerentes. “Pressionamos e vamos continuar pressionando para que o povo brasileiro não paguem por reformas que penalizam somente o seu lado, deixando de lado outros segmentos importantes que poderiam colaborar para que tivéssemos, por exemplo, uma previdência em melhores condições”, comentou.

Entre os presentes na caravana da Fetracom/MS, as seguintes lideranças sindicais: Divino José Martins, presidente do Sec Ponta Porã; Estevão Rocha dos Santos presidente do Seaac/MS; Rubia Maria do Nascimento Santana, André Luiz Garcia, Elvidio Barbosa dos Santos e Dorival Pereira Bambil.

Comentários