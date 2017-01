Como postar Live Photos do iPhone no Instagram

As Live Photos, um recurso presente no Iphone (iOS), gravam poucos segundos de vídeo e criam imagens animadas, semelhantes a GIFs, ideal para compartilhar nas redes sociais. Porém, o conteúdo criado não pode ser publicado em outros aplicativos, como o Instagram, por exemplo. Contudo, é possível compartilhar suas Live Photos no Instagram, por meio de um outro aplicativo, de forma simples e rápida. Veja como compartilhar Live Photos usando o app Lively.

Passo 1. Instale o aplicativo Lively no iPhone. O app está disponível gratuitamente na App Store;

Passo 2. Após a instalação, abra o aplicativo e permita que ele tenha acesso às suas fotos;

Passo 3. O próximo passo é escolher a Live Photo que você deseja postar no Instagram. O próprio app mostrará as fotos que estão na galeria do iPhone. Selecione uma delas e depois toque em “Movie”, como mostra a imagem abaixo;

Passo 4. Por fim, toque em “Export Movie” e escolha a opção “Save”. Essa ação vai salvar a sua Live Photo no formato de vídeo, que é compatível com a rede social de fotos;

Passo 5. Agora, basta abrir o Instagram e tocar no botão de adicionar fotos;

Passo 6. Na galeria, escolha o vídeo que você acabou de importar do Lively e toque em “Avançar”. Em seguida, escolha o filtro e tocar em “Avançar” novamente;

Passo 7. Para finalizar a postagem, toque em “Compartilhar” na última tela. Se quiser, escreva uma legenda, adicione uma localização e compartilhe em outros locais, como Facebook, Twitter, Tumblr, etc.

Pronto! Seguindo estes passos você será capaz de postar as Live Photos do seu iPhone no Instagram.

Fonte: Tech Tudo

