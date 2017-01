Companhia inicia venda de passagens aéreas de SP para Corumbá e Bonito

A Azul Linhas Aéreas afirma que inicia hoje a venda de passagens para Corumbá e Bonito. O voo começa a operar dia 8 de fevereiro, de sexta-feira a segunda, e será uma conexão direta ente as duas cidades turísticas de MS com São Paulo.

De acordo com a empresa, o preço da tarifa custará a partir de R$ 269,90 ou 11 mil pontos pelo programa de fidelidade. O Campo Grande News testou e ainda não é possível encontrar os voos todos os dias no site da Azul, e os preços chegam a R$ 500.

Só em 2 de março começam a operar voos de terça-feira e quinta-feira. A ideia é que a ligação seja diária, sendo que atualmente são três voos semanais de Corumbá para Viracopos. O avião também vai mudar do ATR 72 de 70 lugares para o jato Embraer 190, de 106 poltronas.

Horários – De acordo com a empresa, na segunda, quarta e sexta-feira sairá voo do aeroporto Viracopos às 12h45 com destino a Corumbá, que chega às 13h55 e sai às 14h25 com previsão de chegada em Bonito às 15h15. Nesses mesmos dias, o voo si às 15h45 de Bonito e chega em São Paulo às 18h30.

Nas terças e quintas, sai de SP às 12h45m chega em Bonito às 13h30 e vai para Corumbá, onde pousa às 14h50. Sai de lá às 15h20 e chega em Viracopos às 18h10.

Aos sábados, o voo sai de SP às 13h50 chega em Corumbá às 15h, e em Bonito às 16h20. A volta sai às 16h50 de Bonito e chega em São Paulo às 19h35. Por fim, no domingo, o voo sai às 10h de SP, chega às 10h45 en Bonito e em Corumbá às 12h05. Volta às 12h35 de Corumbá para São Paulo.

Fonte; Campo Grande News

