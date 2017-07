Competição de laço comprido movimenta mercado de leilões em MS

A modalidade esportiva gera emprego e movimenta cerca de R$ 2 milhões no setor de agronegócio anualmente

O 12º Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Laço Comprido reúnem laçadores de várias regiões do país entre os dias 3 e 6 de agosto, no Parque do Peão, em Campo Grande. O evento tem entrada franca e diversas atrações: shows de bandas locais, galeria dos garanhões e competições de laço comprido e de laço técnico.

O campeonato é o mais importante da raça de cavalo Quarto de Milha em Mato Grosso do Sul. O tesoureiro do Núcleo Sul-mato-grossense de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (MSQM), Melchiades Albuquerque, aponta que “o esporte de Laço Comprido gera mais de R$ 2 milhões de faturamento e cria cerca de mil postos de empregos anualmente”.

Em 2016, de acordo com a câmara setorial do Mapa, o segmento de equinos movimentou R$ 584 bilhões e empregou 125,7 mil pessoas. No estado, mais de 60 competições são realizadas durante o ano, o que movimenta o mercado de leilões, hotelaria, comércio, entre outros.

De acordo com o presidente do MSQM, José Carlos Tavares, “o Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Laço comprido é uma vitrine para os criadores da raça, além de movimentar o mercado de compra e venda de cavalo no Estado”.

Comentários