Conab realiza leilão para venda de arroz dos estoques públicos

O primeiro leilão do ano para venda de arroz em casca dos estoques públicos será realizado na próxima quinta-feira (19) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Serão ofertadas 7,1 mil toneladas do cereal (Aviso de Venda 17), estocadas em armazéns situados no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de São Borja e Santa Vitória do Palmar. O preço de venda será divulgado com antecedência de até dois dias úteis da data de realização do leilão.

Os estoques pertencem a Contratos de Opção, modalidade de seguro de preços operacionalizado pela Conab. A última operação de venda do grão ocorreu em setembro do ano passado, quando foi oferecido volume próximo ao atual.

Podem participar interessados com atividade nos segmentos de indústria de fabricação de derivados ou indústria de beneficiamento de arroz cadastradas em Bolsa e em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab – Sircoi. Para adquirentes sediados fora do estado do Rio Grande do Sul, haverá a cobrança da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

