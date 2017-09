Concerto homenageia o músico Dilermando Reis

No dia 13 de setembro, quarta-feira, o teatro Glauce Rocha recebe o concerto: A música brasileira em seis cordas: uma homenagem a Dilermando Reis (1916 1977), interpretado pelo violonista e professor do curso de Música da UFMS, Marcelo Fernandes. O concerto começa às 19h30, e a entrada é gratuita.

A apresentação faz parte do projeto realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Fundo de Investimentos Culturais, e é uma pequena homenagem ao violonista Dilermando Reis, que no ano passado completaria 100 anos, que é relembrado em 2017 pelo quadragésimo aniversário de seu falecimento. Neste projeto, tomarão parte ainda as cantoras Luciana Fisher, Ana Lúcia Gaborim e Andressa Chinzarian, interpretando canções como Carinhoso e Rosa, de Pixinguinha e Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga.

Dilermando Reis é um dos maiores músicos brasileiros de seu tempo. Dentre suas obras mais famosas para violão solo, estão as valsas Noite de Lua, Dois Destinos, Uma Valsa e Dois Amores, Eterna Saudade, Súplica e ainda choros como Magoado, Tempo de Criança, Vê se Te Agrada, Gente Boa, entre outras.

CRÉDITO: Secom/UFMS

