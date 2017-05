Condenados por estupro de vulnerável advogado e mãe de garota de 9 anos

Professores da cidade de Nova Andradina descobriram que uma aluna era estuprada por um advogada da cidade, a Justiça condenou o réu e a mãe da adolescente, que a época tinha 9 anos, a 23 e 19 anos de prisão respectivamente.

Os estupros começaram a acontecer em 2008, quando a menina tinha 9 anos, e sempre eram marcados pela mãe da criança, que ‘negociava’ a filha para o advogado. Os encontros aconteciam no escritório do autor.

De acordo com a secretaria do advogado que na época do crime dize que a criança ficava sozinha com o homem em sua sala por aproximadamente 20 minutos. E acrescentou que as visitas eram constantes.

Só em 2012 que veio à tona o estupro, pois ao sair da escola a vítima se deparou com o advogado em frente à escola, o que ocasionou medo na adolescente e que foi notado pelos professores. Posteriormente a adolescente confessou aos professores sobre o crime.

Diante da confissão da menina, o crime foi revelado a polícia que mediante investigação descobriu-se que a mãe também tinha participação nos estupros. Pois era a própria mãe que marcava os encontros e recebia valores para esse fim.

Os réus foram condenados a regime fechado.

Comentários