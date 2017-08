Condutor de caminhonete ‘cochila’ no volante e caminhonete cabotas na MS-080

Na noite de ontem (30) uma ambulante de 41 anos perdeu o controle da caminhonete S10 e veio a capotar na MS-080. O site Midiamax informou que a motorista em entrevista o afirmou que acabou ‘cochilando’ na direção e isto foi a causa de sair da pista e vir a capotar.

Informações preliminares revelam que o ambulante estava em viagem a Rochedo/MS para buscar o irmão que é médico e proprietário do veículo. Contudo quanto estava a 8 Km da saída de Campo Grande acabou ‘cochilando’ e perdendo a direção. E relatou que “Quando percebi já tinha batido no meio-fio”.

Diante da batida no barranco as margens da rodovia, o veículo veio a capotar. Quando parou o capotamento a vítima conseguiu sair do veículo e usou o celular para pedir ajuda. Os familiares então saíram em busca e o localizaram as margens da rodovia o socorrendo. Só hoje pela manhã que o condutor do veículo voltou para buscar a caminhonete.

Mesmo diante do acidente ser considerado grave o condutor não precisou de atendimento médico.

Comentários