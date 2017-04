Condutor provoca acidente e foge sem prestar socorro

No início da tarde de hoje (20/04) um homem de 37 anos e uma mulher de 25 anos ficaram feridos, após acidente na Avenida Eduardo Elias Zahran.

De acordo com as informações dos Bombeiros, o casal estava em uma motocicleta sentido bairro/centro, quando um carro Chevrolet Ônix os fechou ao desistir de fazer a conversão e retornou a pista, causando o acidente. O condutor do Chevrolet evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas.

O SAMU e os Bombeiros foram acionados. O homem teve deslocamento do ombro direito e a mulher reclamava de dores nas costas.

Até o momento não se tem maiores informações para qual unidade de saúde foram encaminhados.

