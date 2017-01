Confira o calendário de eventos infantis na Saraiva neste mês de janeiro em Campo Grande

A Saraiva promove mensalmente lançamentos, encontros, atividades infantis como oficinas de arte, música, yoga, contação de histórias e várias outras atrações voltadas o público.

Confira a agenda do mês com as ações pensadas para as crianças. Elas também estão disponíveis no site: http://www.saraivaconteudo.com.br/Eventos/

Saraiva Shopping Bosque dos Ipês

Avenida Consul Assaf Trad, 4796 – Loja 144 – Piso Térreo – Coronel Antonino

CEP: 79035-900 – Campo Grande – MS

Telefone: (67) 3358-2800

21/1, sábado, 16h

Hora da Criança Contação de História O Grande Livro do Zack, com Elânio Rodrigues

Um livro didático e divertido, que vai ensinar para as crianças uma nova forma de contar histórias por meio de páginas especiais que revelam novidades durante a leitura. Com um acabamento gráfico diferenciado, este livro fará com que o leitor viaje para além das convencionais páginas.

28/1, sábado, 16h

Hora da Criança Oficina Recreativa de Palhacinho, com Carol Jordão

Venha passar uma tarde divertida conosco e juntos criaremos um lindo chapéu de palhaço.

