Confirmado pelo Governo de MS reajuste zero e sindicatos avaliam greve geral

Confirmado hoje (01) pelo Governo de Mato Grosso do Sul que está sem aumento da arrecadação estadual à vista, os 73 mil servidores ativos e inativos não terão reajuste, pelo terceiro ano consecutivo. Informação esta oficializada em reuniões durante todo o dia com integrantes das entidades representativas do funcionalismo. A resposta delas também repete o que já vem sendo anunciado: vão avaliar nesta quinta-feira (01) a possibilidade de uma greve unificada.

Ao Jornal Midiamax, o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, afirmou que o governo entende a greve como um direito do funcionário, mas que não vê clima no momento para algo do tipo.” Eu não sei se a população vai atender”.

O Governado Reinaldo Azambuja em agenda pública disse que é ‘quase impossível’ dar aumento aos servidores, em razão da crise econômica. E salientou citando a Petrobras como exemplo que vai reduzir ainda mais a compra de gás vindo da Bolívia, o que significa nova queda da receita de imposto sobre o insumo, uma vez que toso o ICMS incidente sobre o gás natural recolhido no Estado de Mato Grosso do Sul.

O governo anunciou que o aumento dependeria de uma aumento na receita do ICMS para que o aumento ao funcionalismo viesse.

A principal queixa sempre foi justamente a diminuição dos tributos pagos pela Petrobras sobre o gás. Desde 2015, a perda é estimada em quase R$ 1 bilhão e há meses a administração estadual tenta uma solução com a empresa estatal, sem sucesso.

