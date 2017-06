Confusão marca velório de filho de ex-deputado morto com arma de PM

O velório de Luiz Paulo Costa Geta, 56 anos foi marcado hoje (7) por brigas, discussões entre a esposa e os irmãos de Gaeta. Pois os irmãos desconfiam que a cunhada possa estar envolvida e também mentido sobre o tiro ‘acidental’, que acabou matando o filho do ex-deputado.

Pedro Gaeta, irmã de Luiz disse ao Jornal Midiamax que suspeita de indícios de que o Boletim de Ocorrência não condiz com o que ocorreu realmente no dia do crime, pois testemunhas afirmaram ter ouvido vários disparos e apenas um tiro foi relado na ocorrência.

“É muito estranho ela (cunhada) não ter prestado queixa imediatamente, ter proibido a nossa entrada e a do enteado na Santa Casa, quando meu irmão estava internado”, diz Pedro.

A família desconfia que a esposa de Luiz Gaeta tenha combinado o depoimento com a policial militar, dona da arma de onde saiu o disparo ‘acidental’ que vitimou Gaeta.

Ainda de acordo com ele, Pedro, ao procurar a 3º Delegacia de Polícia Civil da cidade, que investiga o caso, foi informado pelo delegado que cuida do caso que a policial militar e seu marido já teriam prestado depoimento ontem (6), mas não deu detalhes do depoimento do casal.

Luiz Gaeta passou oito dias internado no hospital em estado grave após de ser atingido por um tiro ‘acidental’ no abdômen. Versão esta contestada pela família que não acredita em acidente para o crime.

