Conselheiros da Segunda Câmara aplicam mais de R$ 7 mil em multas

Em Sessão realizada na tarde de ontem (30/05), no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) os conselheiros analisaram um total de 63 processos. E ainda aplicaram multas aos gestores públicos que somaram um total de 310 Uferms (R$ 7.644,60). A Sessão foi presidida pelo conselheiro Iran Coelho das Neves e composta pela conselheira Marisa Serrano, e pelo conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, juntamente com o procurador Geral Adjunto do Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo.

Iran Coelho das Neves – de acordo com a relatoria do conselheiro foram relatados 19 Processos, sendo 14 regulares e cinco irregulares.

O processo TC/01332/2012, se refere a Ato de Admissão de Pessoal, com a finalidade de contratar o servidor, Heronildes Marim Davalos, com a função de auxiliar de serviços gerais por prazo determinado, com regulamentação instituída pela prefeitura municipal de Bela Vista. O conselheiro votou pelo não registro do Ato de Admissão de Pessoal e aplicou multa regimental no valor de 30 Uferms (R$ 739,80), responsabilizando o ordenador de despesas à época, Francisco Emanoel Albuquerque Costa, ex-prefeito municipal de Bela Vista, o motivo da aplicação da multa foi pela realização de contratação temporária para exercício de função não amparada por lei municipal.

Marisa Serrano – a cargo de seus relatórios e votos ficou um total de 24 processos.

O processo TC/2712/2016, trata-se da Ata de Registro de Preços nº 20/2015, oriunda do Pregão Presencial nº 29/2015, celebrada pelo Município de Miranda e a empresa José de Souza Aguiar & Cia Ltda. – EPP, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de materiais de construção. A conselheira votou no sentido de declarar irregular o procedimento licitatório pela modalidade de Pregão Presencial e da Ata de Registro de Preços. Aplicou multa regimental correspondente a 80 Uferms (R$ 1.972,80), responsabilizando a ordenadora de despesas à época, Juliana Pereira de Almeida, ex-prefeita municipal de Miranda, em razão de impropriedades no procedimento deflagrado e pela remessa intempestiva de documentos ao Tribunal de Contas.

Osmar Domingues Jeronymo – o conselheiro analisou um total de 20 processos, todos considerados regulares.

O processo TC/9380/2016, refere-se aos autos da apreciação da regularidade do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 76/2015, e da formalização da Ata de Registro de Preços nº 37/2015, realizado pelo Município de Porto Murtinho, constando como ordenador de despesas, Heitor Miranda dos Santos, prefeito municipal, à época dos fatos. O objeto da licitação refere-se a registro de preços para eventual contratação de espaços publicitários em jornais com circulação regular dentro do município para a divulgação de atos e campanhas institucionais, de criação da assessoria de imprensa. O conselheiro votou pela regularidade do procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nº 76/2015 e da formalização da Ata de Registro de Preços nº 37/2015, pela aplicação de multa de 30 Uferms (R$ 739,80) pela remessa intempestiva da ata de registro de preços, passando a responsabilidade do valor aplicado ao ordenador de despesas acima citado, com prazo de 60 dias para o recolhimento da imposição ao FUNTC/MS.

