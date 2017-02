As Promotorias de Justiça de Patrimônio Público de Campo Grande entraram na mira do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público).

Cláudio Henrique Portela do Rego, corregedor do Ministério Público apontou em seu relatório a conclusão sobre os promotores. “Falta de protagonismo dos promotores de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital e o não empreendimento de esforço para confirmar a fidedignidade de informações e documentos”.

