Contagem regressiva para a mais esperada noite de Flash Back na Capital

Mas uma edição da Festa Noite do FlashBack anos 70, 80 e 90 na Via Park Club, Av. Hiroshima 37, esquina com a av. Mato Grosso. Dia 17 de Junho (sábado) a partir das 22h com os Djs: Helton Moreno, JB e Simmu.

Não percam os embalos de sábado à noite. É desta forma que A NOITE DE FLASHBACH ‘ABRINDO O BAÚ’ está agitando as noites de Campo Grande. O tradicional flashback está ainda melhor e com uma nova roupagem.

Com um público animado e que realmente curte boa música, as edições do Flashback Abrindo o Baú vêm surpreendendo a população Campo-grandense que entram no ritmo, alguns até chegam a ensaiar os famosos “passinhos”.

Esperamos vocês.

