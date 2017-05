Contas de energia no MS dobram de valor a partir de julho

Na prática, sobrou para o contribuinte pagar a conta. O campo-grandense terá que arcar com uma cobrança dupla do Cosip, num período de seis meses, a partir de julho. Contudo além de pagar a taxa cobrada normalmente, também vai assumir o pagamento do que não foi cobrado entre julho do ano passado e janeiro deste ano.

A taxa nesse período foi suspensa pela Lei Complementar Municipal n° 285, de 22 de julho de 2016. Pedro Pedrossian Neto, secretário municipal de Finanças salientou que a medida será implantada a partir de julho e renderá R$ 7 milhões mensais a mais ao fundo municipal, totalizando R$ 42 milhões ao final dos seis meses.

Ontem (30) em reunião entre os representantes da Energisa e Prefeitura foi definida a data de retomada da cobrança.

Os desembargadores do TJMS tornou a cobrança inevitável, no início do mês, pois acataram o pedido formulado pela ex-prefeito Alcides Bernal e declararam inconstitucional a suspensão da cobrança.

