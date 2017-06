Continua a ‘dança das cadeiras’ na Sefaz-MS mediante denúncias de corrupção

Novas medidas do titular da Sefaz, Marcio Monteiro, publicadas na edição de hoje (9) do DOE (Diário Oficial do Estado), motivaram mais uma “dança das cadeiras” na secretaria que atualmente é o principal alvo de denúncias de corrupção feitas por empresários sul-mato-grossenses e por delatores do grupo JBS. Essa é a segunda vez, só nesta semana, que mudanças são feitas na pasta.

Monteiro publicou hoje nas resoluções que designa novos servidores de cargos de confiança para assumirem Agências Fazendárias no interior do Estado e também redistribui técnicos fazendários e auxiliares fazendários para diferentes postos de atendimento.

Essas mudanças inclui a designação de Altair de Souza Rosa para assumir a Agência Fazendária de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul, Evandro Luiz Pereira para assumir as unidades em Sonora, Coxim, Alcinópolis e Rio Verde de Mato Grosso. Ambos assumem as agências em razão de férias dos servidores antes nomeados para assumir as unidades.

Marcio Monteiro nomeou também Geraldo Aparecido Galindo Passos e Reinaldo Celso Guiamarães Moreira como responsáveis das agências de Costa Rica, Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, as duas últimas de responsabilidade de Reinaldo. As agências fazendárias de Ivinhema, Angélica, Deodápolis e Novo Horizonte do Sul também têm novos responsáveis.

Houve mudanças também nas Unidades de Acompanhamento e Arrecadação e Outros Tributos, Unidade de Controle de Agências Fazendárias e Órgãos Preparadores e na Subunidade de Fiscalização de Mercadorias em Transportadoras de Três Lagoas.

Além das designações dos cargos de chefia, o titular da Sefaz também definiu novas lotações para 38 técnicos e auxiliares fazendários, que estão espalhados em postos de atendimentos de todo o Estado.

