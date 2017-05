CONTRAOFENSIVA DÁ PRA TRÁS… Governo tenta desmentir, mas aparece gravação do ex-Chefe da Casa Civil combinando “propina” com empresário

A “contraofensiva” do governador literalmente “michou” e pelo que se nota, quanto mais o Governo do Estado mexer nesse sentido mais irá se afundar.

Instantes atrás o site MIDIAMAX publicou uma conversa entre o ex-Chefe da Casa Civil Sérgio de Paula com o empresário Roberto Berger. Na gravação De Paula “manda” que Berger se encaminhe ao José Ricardo Guitti, vulgo Polaco, que se encarregaria de “resolver as coisas”.

Era a ligação que estava faltando para desmentir a “contraofensiva”, e a estratégia movida pelos “Aloprados” que formam a base de reação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) literalmente esfarelou diante de evidências tão claras do “esquema” que drenou milhões do caixa da Secretaria de Fazenda do Estado.

A gravação mostra que Sérgio de Paula e Polaco agiam em conluio para movimentar a máquina de fraude fiscal dentro do atual governo, numa espécie de “sucursal” que funcionava na antessala do governador Reinaldo Azambuja.

CONTRAOFENSIVA

Hoje a “contraofensiva” preparada pelos “Aloprados” conseguiu ganhar manchetes na imprensa escrita aparentando uma reação do governador ao farto noticiário.

No CORREIO DO ESTADO a manchete de capa foi: “Governador lança contraofensiva”. Na matéria Azambuja diz que “Todos os seus acusadores são bandidos”. No jornal O ESTADO outra manchete, esta “mais discreta” aborda o assunto precavida e desapaixonadamente, mas segue a linha de ataque pretendida pelos “Aloprados” que acreditam ser o ataque a melhor defesa.

O problema é que, as provas contra o Governo são contundentes e com fartas provas. Dizem que o que está publicado não é nem a ponta do “iceberg” que está por ser descoberto.

Pelas ruas, populares são de opinião, que os órgãos públicos como o MPE e a OAB/MS estão demorando a dar uma resposta capaz de iniciar uma apuração de quem são e onde estão os “bandidos”.

O governo segue sangrando. O desgaste está por todas as sessões e corredores. Nas reuniões que estão fazendo tentando reagir é possível notar pessoas de dentro do governo já desacreditando de uma reação capaz de reverter o quadro de desgaste e descrédito do atual governador.

