Contratos de TI renderam milhões para suposto ‘grupo de Baird’

Os gastos dos cofres públicos de Mato Grosso do Sul com informática continuam na mira de investigações que suspeitam de um ‘conglomerado’ supostamente criado para concentrar contratos milionários.

A Polícia Federal e a Força-Tarefa criada pelo MPE depois da Operação Lama Asfáltica, João Baird é apontado como chefe do grupo. Contudo João Baird nega as acusações.

No entanto, as coincidências entre as empresas que supostamente fariam parte do grupo e o volume de dinheiro estadual direcionado para todas são muitas.

Pois de 2012 para cá, o conglomerado econômico apontado pelo MPE-MS como pertencente ao empresário João Baird já recebeu pouco mais de R$ 792 milhões do governo de Mato Grosso do Sul, por serviços na área de TI.

