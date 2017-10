Coronel David destacou a celebração, como forma de consagrar os profissionais que atuam pela saúde da sociedade

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou de uma noite de homenagens na quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa, com a entrega da Comenda do Mérito Médico “Dra. Jeanne Elizabet Wanderley Tobaru”, em alusão ao Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro.

A doutora Beatriz Maciel Maegawa Oliveira, especialista em anestesiologia pela Sociedade Beneficente de Campo Grande (Santa Casa) e sócia da empresa Servan falou com emoção sobre a homenagem proporcionada pelo deputado. “Agradeço muito o deputado Coronel David pela oportunidade, companheirismo e parceria e também ressaltar os meus cumprimentos aos colegas da empresa Servan, na qual sou sócia, pois se não fosse pela contribuição deles eu não estaria aqui hoje. Exercemos um trabalho de excelência, sempre nos atualizando no ramo da medicina para melhor atender a população campo-grandense”, disse a doutora. O deputado Coronel David comentou sobre a celebração, como forma de consagrar os profissionais que atuam pela saúde da nossa sociedade. “Fico muito feliz em homenagear a doutora Bia, que representa a classe médica nesse dia tão especial, que é o dia do médico. É uma profissão que eu considero muito parecida com a de policial, pois não tem hora para trabalhar, é chamado a qualquer momento, além de ser uma profissão muito honrosa, digna, que preserva e salva vidas”, destacou Coronel David. Medalha

A medalha “Dra. Jeanne Elizabet Wanderley Tobaru” foi instituída pelo Ato de Resolução Nº 26 de 16 de outubro de 2012. Dra. Jeanne é natural de Vacaria (RS). Cardiologista, formou-se em medicina na Universidade Estadual Mato Grosso, em 1973. Além da atuação no Hospital Proncor, como médica e diretora clínica, ela também fez parte da criação do primeiro serviço de hemodinâmica de Campo Grande, em 1982, e ainda presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A médica faleceu no dia 4 de abril de 2010.

CRÉDITO: Assessoria de imprensa Deputado estadual Coronel David (PSC)

