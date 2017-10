Coronel David leva projeto Lojinha do Bem ao bairro Aero Rancho nesta sexta-feira

Uma senha será distribuída no dia 20 de outubro, no período de 14h às 15h, no bairro Aero Rancho, juntamente com um (cupom de cédulas fictícias).

O deputado estadual Coronel David (PSC) e sua equipe realizam no bairro Aero Rancho nesta sexta-feira (20), mais um encontro da Lojinha do Bem, que tem o objetivo de despertar a solidariedade nas pessoas através da doação e a conscientização sobre o reaproveitamento de objetos não mais utilizados, como roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos.

“A população de Mato Grosso do Sul tem recebido muito bem o projeto Lojinha do Bem, principalmente por ajudar o próximo com doações de roupas, calçados e brinquedos e utensílios não mais utilizados e que podem ser reaproveitados por quem precisa e não tem dinheiro para comprar. A Lojinha do Bem concentra esses produtos doados num determinado lugar e proporciona às comunidades menos favorecidas financeiramente, a aquisição desses utensílios através de (cupons de valor fictício). Essa ação oferece poder de compra ao pai, ou a mãe de família e até mesmo uma criança, que muitas vezes não tem dinheiro para comprar o produto que deseja no comércio em geral. A pessoa que visitar a Lojinha do Bem encontrará de tudo, desde eletrodomésticos até vestuário e tenho certeza que sairá muito feliz e satisfeita com as compras que fizer para sua casa e sua família”, frisou Coronel David.

Como funcionará a Lojinha do Bem

Com esta senha será possível estabelecer uma ordem de acesso para que toda a comunidade adquira os produtos de forma justa e organizada e com o cupom em mãos, os moradores poderão adquirir os produtos escolhendo o que realmente precisa.

Doações

O cidadão que tiver interesse em colaborar com a Lojinha do Bem na Capital, basta levar alimentos, roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos nos pontos de arrecadação abaixo entre 8h e 12h e das 14h às 18h até o dia 19 de outubro (quinta-feira).

Escritório Coronel David – Rua 7 de setembro, n° 1810, região central de Campo Grande

AMATI – Associação de Mães Trabalhando a Inclusão – Rua Globo de Ouro, n° 1030 – Bairro Aero Rancho setor III

CRÉDITO: Taciane Peres – DRT 512/MS

Comentários