Coronel David parabeniza “terra do tereré” pelos seus 40 anos de tradição, cultura e história

O deputado estadual Coronel David (PSC) parabeniza o Estado de Mato Grosso do Sul e seu povo, que comemorou na última quarta-feira (11) seus 40 anos de história, riquezas naturais, tradição e muito tereré.

“Foi aqui que nasci, quando ainda era Mato Grosso. Foi aqui que construí minha carreira profissional e minha família. Agradeço essa terra por todas as conquistas que me proporcionou. Hoje parabenizo Mato Grosso do Sul por seus 40 anos e reafirmo meu compromisso de trabalhar e lutar por essa gente que de sol a sol constrói um estado rico em oportunidades. E é por acreditar que nosso estado pode ir muito mais além que sou apoiador do projeto Bolsonaro 2018, para o fortalecimento da ética e da moral na nossa sociedade. Estamos juntos por MS” comemorou Coronel David.

Comprometido com MS e realizando um trabalho de gestão participativa com a comunidade, desde o início de seu mandato parlamentar, já foram mais de 470 indicações visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, infraestrutura, policiamento, assistência à saúde e iluminação pública em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Divisão do Estado

A decisão de desmembrar Mato Grosso e criar Mato Grosso do Sul foi tomada em abril de 1977 pelo terceiro presidente do regime militar, Ernesto Geisel, seis meses antes da assinatura da Lei Complementar nº 31, em 11 de outubro. A divisão efetivamente aconteceu em janeiro de 1979 com a instalação do governo do novo Estado.