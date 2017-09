Coronel David vistoria obras e reforça investimentos com municípios do interior de MS

O deputado estadual Coronel David (PSC) esteve ontem (18) em Cassilândia para acompanhar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na vistoria e autorização de obras ao município.

Para Cassilândia, foi autorizada a construção de 48 moradias pelo programa Lote Urbanizado no Loteamento Balmant (R$ 563 mil) e entregou um conjunto de patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar, composta por um trator agrícola, uma grade aradora, um distribuidor de calcário e uma carreta agrícola (R$ 130 mil).

“Hoje estive em Cassilândia para cumprir agenda juntamente com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Assinamos a autorização para obras de infraestrutura que atenderão as demandas do município. Além disso, entregamos uma patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar. Estamos unindo forças para melhorar a vida dos sul-mato-grossenses”, disse o deputado.

Nesta terça-feira (19), Coronel David segue para o município de Paranaíba, Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado, onde participa da assinatura de processo licitatório para execução de obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem de águas pluviais.

