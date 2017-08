Corpo de homem esquartejado é encontrado agora no Macroanel em Campo Grande

Um corpo de um homem de aproximadamente 26 anos foi localizado próximo ao Macroanel, no Jardim Los Angeles na Capital.

Não há ainda a identificação da vítima, que estava enrolada em um coberto e aparentemente esquartejada.

De acordo com informações preliminares da Policia Militar que foram acionados após populares localizarem o corpo, que aparentemente está decapitado e com braços cortados e que estava enrolado em um cobertor. O corpo se encontrava as margens de uma estrada vicinal localizada na Engenheiro Paulo Frontim, no Macroanel.

A Polícia está no local e não há detalhes ainda sobre a ocorrência policial.

Só sabemos que a Perícia foi acionada até o local.

