Corpo de Pescador desaparecido em Naviraí/MS é encontrado

Desaparecido desde a última sexta-feira (23), o corpo de José Dias da Silva, de 54 anos, foi encontrado na manhã de hoje (27) há 10 km de distância do local onde a embarcação do pescador estava, no Porto Caiuá, em Naviraí. Vítima havia ido pescar.

Equipe do Corpo de Bombeiros realizavam buscas por José desde o início da tarde de domingo (25), quando a Polícia Civil foi informada do sumiço do pescador, conforme o site Tá Na Mídia Naviraí.

O corpo da vítima estava às margens do Rio Paraná, nas proximidades da Ilha Maringá, no Parque Ilha Grande. Antes de sair para pescar, José havia passado em um bar e ingerido bebida alcoólica.

Caso será investigado pela Polícia Civil.

