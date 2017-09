Corpo em estado de decomposição é encontrado na Capital

Um mecânico ao chegar para trabalhar em sua oficina que se situa na Rua Lucia dos Santos, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande sentiu um odor muito forte que era proveniente do imóvel ao lado do seu estabelecimento.

O mecânico então acionou a polícia que ao chegarem ao local arrombaram a porta da residência e encontraram o corpo que foi identificado por José Rodrigues de Souza,64 de profissão cabeleireiro.

O corpo do cabeleireiro estava caído no chão da cozinha coberto. Mas estava em estado avançado de decomposição. Algumas marcas de sangue foram localizadas ao redor do corpo devido a um ferimento contuso na cabeça ou devido ter caído ou uma possível pancada. Mas isto a polícia irá esclarecer no decorrer das investigações.

O que surpreendeu os policiais é que ao arrombar a porta saiu um mulher não identificada ainda que relatou não ser esposa do cabelereiro mas morava junto. A mesma contou que não acionou a polícia a pedido do cabeleireiro que havia feito uma pedido a ela que quando morresse não era pra avisar ninguém. Jose Rodrigues de Souza provavelmente estaria morto há 8 dias.

De acordo com os vizinhos a mulher que estava na casa apresenta problemas psiquiátricos.

A Perícia da Policia Civil esteve no local colhendo informações sobre a morte.

