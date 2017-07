Corpos de ex-vereador e esposa são velados no Parque das Primaveras

O velório do ex-vereador Cristóvão e de sua esposa Fátima Silveira é marcado por uma profunda tristeza e indignação de seus familiares e amigos. O casal foi assassinado brutalmente na terça-feira (18), na chácara Bem Te Vi de propriedade do ex-vereador.

Os filhos do casal muito abalados pelo crueldade do crime não quiseram falar com a imprensa. A namorada de um dos rapazes disse que estão todos abalados e indignados com o crime, “Se houver o que queremos é Justiça”, disse.

De acordo com a jovem, a versão dada pelo caseiro Rivelino Mangelo, de 45 anos, para o crime que ele disse que sofria maus tratos foi desmentida pela família. “Isso nunca existiu. Ele era próximo da família e tratado como um membro dela”, explicou.

“Ele (Cristóvão) ajudava muito o caseiro financeiramente, assim, como o meu namorado o ajudava também com dinheiro, por causa, da situação de saúde da mulher dele (caseiro)”, fala. Ainda de acordo com ela, a família agradeceu a resposta rápida da polícia em prender os autores do crime. Muitos políticos, amigos e familiares estão no velório do casal.

VELÓRIO

Começou por volta das 7h de hoje (20), o velório do ex-vereador Cristóvão Silveira, 65 anos, e de sua esposa, Fátima Silveira, 56 anos, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 16h.

Além dos familiares e amigos da família, personalidades da política estão no local. Vinte uma coroas de flores podem ser vistas na capela onde ocorre o velório, entre elas a enviada pelo ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (PMDB).

Ontem (19), em nota, a família de Cristóvão e Fátima Silveira agradeceu o apoio e solidariedade. O crime chocou pela brutalidade. Cristovão Silveira e sua esposa foram encontrados mortos por volta das 20h desta terça-feira, na chácara onde moravam, no km 24 da MS-80, na saída para Rochedo.

Comentários