Corregedoria do governo realiza auditoria em termos de acordo da JBS

Instaurado pela Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul cinco auditorias sobre Termos de Acordo de Regime Especial relatados na delação premiada dos empresários Wesley e Joesley Batista, da JBS, de acordo com o corregedor-geral estadual Carlos Eduardo Girão de Arruda, a pedido do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Os auditores analisaram os termos n° 149/2007, 657/2011, 862/2013, 1.028/2014 e 1.103/2016, todos da indústria bilionária de carnes. Alvo de reportagem do Fantástico em rede nacional, o termo de acordo do curtume Braz Peli também é auditado.

De acordo com Carlos de Arruda, no último dia 29 foram encaminhados à Sefaz-MS dois auditores para a realização dos trabalhos. Já iniciadas, as auditorias têm previsão de serem entregues no final do mês de julho, com relatório sobre a análise de execução dos seis termos.

