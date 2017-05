Correios irá lançar plano de demissão voluntária neste mês

Guilherme Campos, presidente dos correios informou que os correios reabriram o PDV (Plano de Demissão Voluntária) para seus funcionários. O programa já havia sido aberto entre janeiro e fevereiro, contudo não atingiu a meta de 8 mil empregados e isto geraria uma economia de R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão. “Devemos reabrir o programa ainda no mês de maio”, afirmou, após participar de audiência pública na Câmara dos Deputados.

Campos informou que 5,5 mil trabalhadores aderiram ao PDV, mas uma boa parte acabou desistindo. Os Correios têm cerca de 17 mil funcionários elegíveis ao programa, com mais de 55 anos ou mais de 15 anos de tempo de serviço.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) estará estudando uma solução para o Postal Saúde. Pois o plano de saúde é o ‘vilão’ do roubo da empresa. Pois em 2016 registrou um prejuízo de R$ 2 bilhões e em 2015 o prejuízo foi de R$ 2,1 bilhões. O balanço não foi publicado ainda. Dos quis R$ 1,6 bilhões são consequência do plano de saúde.

De acordo com ele, a proposta dos Correios é arcar com 100% das despesas com saúde de seus trabalhadores e aposentados. As despesas com dependentes seriam arcadas pelos empregados, mas, nos anos em que a empresa registrar lucro, ela contribuiria com 15% desse gasto.

Campo informou que o Postal Saúde tem 400 mil vidas, sendo 110 mil funcionários ativos e 30 mil aposentados. O restante são dependentes, além de pais e mães dos empregados. Os Correios arcam com 93% das despesas do plano, e os funcionários e aposentados, com 7%. E finalizou dizendo que “É insustentável”.

O plano de recuperação da empresa pode evitar a privatização, argumentou Campos. A venda dos correios só se efetivará se as ações não forem suficientes para socorrer a empresa.

Em curto prazo o objetivo é cortar gastos e melhorar os serviços para evitar perda de participação no mercado. Em médio prazo a meta é elevar a presença dos correios referentes ao serviço de entrega.

E finalizou destacando que a rede dos correios em todo o País poderia ser usado como agência de atendimentos dos governos federais, estaduais e municipais.

