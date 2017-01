Corte de gratificações gera economia de R$ 70 Milhões

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) propôs reforma administrativa que proporcionará uma economia de R$ 70 milhões, em 2017, apenas em relação a folha de pagamento. . A estimativa é apontada pelo próprio prefeito e também por secretários municipais de três pastas. O atual prefeito informou que a medida deve “enxugar” a máquina pública. “Tomamos a decisão para enxugar a máquina. O impacto será de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões por mês”, disse Marcos Trad.

Se a previsão máxima for alcançada a meta de redução de funcionários comissionados e gasto mensal da prefeitura será reduzido em R$ 5 milhões por mês. Em um ano podem ser economizados R$ 60 milhões, além de outros R$ 10 milhões relativos a 13° salário e encargos. Em decreto publicado na semana passada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), foram revogados três artigos que tratam de gratificação por dedicação exclusiva a servidores em cargos comissionados, estabelecidos através de outro decreto publicado em junho de 2012, assinado pelo então prefeito Nelson Trad Filho.

A folha de pagamento do município chega a R$ 110 milhões por mês e com essa mediada a redução será de R$ 105 milhões somente com corte de bônus para servidores comissionados, que poderiam chegar a 30% sobre o valor do salário. Um dos textos dos artigos revogados declara “O valor da gratificação por dedicação exclusiva corresponderá a até trinta por cento do vencimento do símbolo do cargo em comissão ocupado pelo servidor, considerando as ponderações apresentadas pelo titular do órgão ou entidade de lotação para a concessão da vantagem”.

