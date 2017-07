Corte no orçamento limita atuação da Polícia Rodoviária Federal

Com o intuito de coibir o crime do Narcotráfico, a PRF atua de forma preventiva em fronteiras, postos de combustíveis, motéis e bares às margens das rodovias federais, pontos considerados mais vulneráveis para essa prática criminosa.

Contudo essas operações poderão sofrer impactos, pois a União decretou um corte no orçamento da PRF.

A PRF vem atuando de forma ostensiva e conseguiu realizar a maior apreensão de maconha do Estado e a segunda maior do Brasil em 19 de junho. Um caminhão com 22,6 toneladas estava na BR-463, na saída de Ponta Por para Dourados. A droga pertencia a um consórcio de traficantes de São Paulo, que sofreu prejuízo milionário. A delegacia da PF em Ponta Porã conduz investigação, agora, para tentar identificar suspeitos e desdobrar o caso com a prisão dos suspeitos.

Entretanto o corte da União afetará diretamente na rotina da PRF. Pois como não vai haver combustível suficiente, manutenção adequada em viaturas e pagamento de diárias aos agentes, o policiamento sofrerá impacto direto.

É comum, por exemplo, uma viatura da PRF precisar viajar por mais de 400 quilômetros em um único dia por conta da apreensão de drogas e veículos e apresentação do material e do suspeito preso em unidade da Polícia Civil. Com isso, as forças de segurança do Estado precisarão deslocar-se para o local da ocorrência ou não haverá apresentação do crime e registro devido.

“Buscaremos diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais, priorizando atendimento de acidentes com vítimas, auxílios que sejam de competência exclusiva da PRF e enfrentamento a ilícitos”, reafirmou a PRF em nota.

Pelo decreto do governo federal, está previsto também desativação de bases. Contudo, essa condição não foi confirmada para Mato Grosso do Sul. O impacto deve ocorrer, por exemplo, com o funcionamento de novas unidades. Recém construída na divisa entre Corumbá e Puerto Quijaro (Bolívia), a base que pode servir para ajudar no combate ao tráfico de cocaína está fechada e sem policiais por conta do contingenciamento.

Outra condição já prevista para ser implantada em Mato Grosso do Sul é que o serviço administrativo deve deixar de funcionar todo o dia e ficar em operação entre 9h e 13h.

“Esclarecemos que a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com Ministério da Justiça e Segurança Pública, já está em tratativas com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para uma célere recomposição do orçamento e consequente reestabelecimento dos serviços e normalização da atuação da instituição”, ponderou nota do órgão.

Comentários