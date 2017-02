Cortes na Governadoria

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador proferiu hoje sobre cortes de comissionados, fusão de secretaria de secretarias e pagamento de previdência complementar para funcionários públicos.

O governador destacou que no início do mandato, o governo contava com 17 secretarias, e foram reduzidas para 13 e agora será feita a fusão para agilizar o atendimento à população e reduzir gastos.

E proferiu “Nós vamos diminuir cargos em comissão, já fizemos no incio do governo e vamos fazer mais um pouco agora. Não dá pra definir o montante, porque isso depende de quais as estruturas nós vamos realmente fazer fusão e diminuir o tamanho dessas estruturas, mas é algo necessário”.

